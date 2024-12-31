Щедрый вечер: история, традиции и запреты праздника, который отмечают 31 декабря

Щедрый вечер, или Маланка, – это один из самых древних и любимых украинских праздников. Хотя по григорианскому календарю его теперь отмечают 31 декабря, корни этого праздника уходят в глубокую древность. Давайте погрузимся в историю Щедрого вечера, узнаем о его традициях и обычаях, а также о том, что было запрещено делать в этот день.

Щедрый вечер. Фото из открытых источников

Щедрый вечер имеет глубокие корни в украинской культуре. Его традиции уходят в дохристианские времена, когда славяне почитали богов Василия и Маланку. Согласно легенде, богиня Лада имела дочь Маланку, которую похитил змей и заключил в тюрьму. Ее спас богатырь Василий, и с того времени 31 декабря стало праздником в честь этого события.

Впоследствии, с принятием христианства, праздник был приурочен ко дню преподобной Мелании, совпадающей с языческим праздником. Таким образом, Щедрый вечер объединил как дохристианские, так и христианские традиции, став важной частью украинской культуры.

Традиции празднования: от гаданий до богатого стола

В ночь с 31 декабря на 1 января украинцы собираются за богатым столом, на котором обязательно присутствуют блюда, символизирующие достаток и благополучие. Особой популярностью пользуется богатая кутья, которая отличается от сочельника большим количеством ингредиентов, таких как сливочное масло, орехи и мед.

Кроме того, на Щедрый вечер распространены гадания, особенно среди молодежи. Девушки пытаются узнать свое будущее, используя различные обряды и ритуалы. Это придает празднику особый колорит и магию.

Запреты Щедрого вечера: что нельзя делать 31 декабря

Кроме традиций, на Щедрый вечер существуют и определенные запреты, которых следует соблюдать:

Не произносить вслух слово "тринадцать": считалось, что это может принести несчастье.

Не считать монеты и не занимать деньги: это могло привести к неудаче.

Не ссориться, не обижаться и не злословить: важно сохранять мир и гармонию в семье.

Не ставить на праздничный стол блюда из рыбы и птицы: считалось, что это может отпугнуть удачу.

Не встречать праздник в старой или темной одежде: рекомендуется одевать новую или праздничную одежду, чтобы привлечь удачу.

Соблюдение этих запретов помогает сохранить традиции и обеспечить благополучие в семье на следующий год.

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