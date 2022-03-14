СБУ: запускать БПЛА без согласования запрещено

Служба безопасности Украины официально обращается к гражданам о запрете использования БПЛА в период военного положения. Об этом сообщают в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

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Известно, что на территории Львовской области правоохранители фиксируют случаи, когда граждане незаконно запускают беспилотные летательные аппараты, не согласовывая свои действия с правоохранительными органами.

"Служба безопасности Украины предупреждает о запрете проведения полетов БПЛА и легких самолетов над Львовом и Львовской областью. Запуск БПЛА и легких самолетов проводятся исключительно по согласованию со Службой безопасности Украины во Львовской области", — говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что не разрешенные полеты беспилотных летательных аппаратов будут считать шпионажем и диверсионной работой в пользу врага, а их операторы и владельцы будут привлечены к ответственности.

"Требования пункта 4 раздела II Правил использования воздушного пространства, а именно — "полёты беспилотных воздушных судов массой до 20 кг включительно выполняются без подачи заявок и получения разрешений на использование воздушного пространства" — во время военного состояния не действуют", — отмечают правоохранители.

Нарушение требований к запуску беспилотников предусматривает привлечение к ответственности по статьям 109, 110, 111, 112, 113, 114 Уголовного кодекса Украины (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, / Посягання / Государственная измена/ Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля/ Диверсия/ Шпионаж).

Как сообщал портал, по данным ювенальной прокуратуры за 19 дней войны с российскими оккупантами погибли 90 детей, более 100 малолетних и несовершеннолетних получили ранения. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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