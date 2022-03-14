logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события СБУ: запускать БПЛА без согласования запрещено
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ: запускать БПЛА без согласования запрещено

Украинцев предупредили о запрете запускать беспилотников без согласования с правоохранительными органами

сегодня, 15:01
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Служба безопасности Украины официально обращается к гражданам о запрете использования БПЛА в период военного положения. Об этом сообщают в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

СБУ: запускать БПЛА без согласования запрещено

Фото иллюстративное / Pixabay

Известно, что на территории Львовской области правоохранители фиксируют случаи, когда граждане незаконно запускают беспилотные летательные аппараты, не согласовывая свои действия с правоохранительными органами.

"Служба безопасности Украины предупреждает о запрете проведения полетов БПЛА и легких самолетов над Львовом и Львовской областью. Запуск БПЛА и легких самолетов проводятся исключительно по согласованию со Службой безопасности Украины во Львовской области", — говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что не разрешенные полеты беспилотных летательных аппаратов будут считать шпионажем и диверсионной работой в пользу врага, а их операторы и владельцы будут привлечены к ответственности.

"Требования пункта 4 раздела II Правил использования воздушного пространства, а именно — "полёты беспилотных воздушных судов массой до 20 кг включительно выполняются без подачи заявок и получения разрешений на использование воздушного пространства" — во время военного состояния не действуют", — отмечают правоохранители.

Нарушение требований к запуску беспилотников предусматривает привлечение к ответственности по статьям 109, 110, 111, 112, 113, 114 Уголовного кодекса Украины (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, / Посягання / Государственная измена/ Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля/ Диверсия/ Шпионаж).

Как сообщал портал, по данным ювенальной прокуратуры за 19 дней войны с российскими оккупантами погибли 90 детей, более 100 малолетних и несовершеннолетних получили ранения. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/people_of_action
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!