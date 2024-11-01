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СБУ задержала кремлевских агитаторов, среди которых – «политэксперт» Медведчука

СБУ разоблачила сеть вражеских агитаторов в нескольких областях Украины

сегодня, 16:29
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию и задержала 10 человек, распространявших вражеские нарративы на территории Украины. Агентная сеть, действовавшая в пользу Кремля, охватывала Киевскую, Винницкую, Житомирскую и Черниговскую области, и имела целью срыв мобилизации и распространения российской пропаганды.

СБУ задержала кремлевских агитаторов, среди которых – «политэксперт» Медведчука

СБУ разоблачила сеть вражеских агитаторов, которые работали на Кремль

В Киевской области СБУ задержала так называемого "политэксперта", известного как постоянный гость пророссийских медиа из медиапула Виктора Медведчука. По данным следствия, он работал на агентурной сети ФСБ под руководством Сергея Степанова, редактора сайта "ПолитНавигатор". Хотя во время полномасштабного вторжения сеть была раскрыта, некоторые участники, в частности Степанов, ныне скрывающийся в Крыму, сумели избежать наказания. Задержанный "эксперт" пытался "залечь на дно" в разных городах, но в конце концов был обнаружен.

СБУ задержала кремлевских агитаторов, среди которых – «политэксперт» Медведчука - фото 2

Еще один участник этой сети, задержанный в Виннице, руководил несколькими популярными каналами на YouTube и Telegram, где распространял советы по избежанию мобилизации. Как сообщает СБУ, он также присваивал пожертвования, которые украинцы присылали в поддержку ВСУ, превращая патриотические донаты в собственную прибыль.

В Житомирской области задержаны трое участников локального Telegram-канала, которые призывали к физической расправе над сотрудниками военкоматов и публиковали данные о расположении украинских блокпостов и патрулей, что создавало угрозу для национальной безопасности.

СБУ задержала кремлевских агитаторов, среди которых – «политэксперт» Медведчука - фото 3

В Черниговской области СБУ заблокировала деятельность группы, возглавляемой 31-летним администратором Telegram-канала, который с сообщниками распространял информацию о местах дислокации и передвижения украинских военных. Эта группа действовала как своеобразная разведывательная сеть, передавая данные, которые могли быть использованы врагом.

СБУ задержала кремлевских агитаторов, среди которых – «политэксперт» Медведчука - фото 4

Все задержанные получили подозрения в государственной измене, а также препятствование работе ВСУ и нарушение прав граждан.



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