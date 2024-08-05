СБУ задержала группу поджигателей автомобилей военных: кто ими оказался

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали преступную группу, которая по заданию России подожгла служебные автомобили Сил обороны на западе Украины. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ. Фото: из открытых источников

В результате комплексных мероприятий в Хмельницкой области был задержан лидер банды, местный житель, который сам вышел на контакты с оккупантами. Он разместил свое "резюме" в даркнете, предлагая "услуги" по поджогу автомобилей Территориального центра комплектования (ТЦК).

Реакция на его объявление поступила от представителя РФ, поручившего ему уничтожить военные авто в Хмельницком. Для выполнения задания злоумышленник привлек нескольких местных жителей. Они подожгли два транспортных средства местного военкомата с помощью коктейлей Молотова и снимали возгорание на камеры телефонов для последующего отчета оккупантам.

Военная контрразведка СБУ вместе с уголовным розыском Нацполиции документировали подрывную деятельность группы и задержали организатора "по горячим следам". Во время обысков у него изъяли мобильные телефоны и SIM-карты, которые использовались для коммуникации с агрессором.

Задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 (приготовление к уголовному преступлению, препятствование законной деятельности ВСУ) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога или взрыва).



Злоумышленник находится под стражей, решается вопрос о дополнительной квалификации его действий. Продолжается расследование для привлечения к ответственности его сообщников. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.



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