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СБУ задержала бухгалтеров Сальдо, помогавших на оккупированных территориях

СБУ задержала семерых коллаборантов в Херсоне: в их числе бухгалтеры, «финансист» и пропагандисты

сегодня, 16:13
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины задержала семерых коллаборантов, активно сотрудничавших с российскими оккупантами во время захвата Херсонщины. Среди них – бухгалтеры, которые передавали госимущество агрессору, "финансист", внедрявший рублевую зону, и пропагандисты, призывавшие голосовать за "присоединение" к РФ.

СБУ задержала бухгалтеров Сальдо, помогавших на оккупированных территориях

СБУ задержала очередных пособников оккупантов

После увольнения региона предатели пытались избежать наказания. Одна из фигуранток готовилась к бегству за границу, другие залегли на дно, минимизируя контакты и почти не выходя из дома. Однако это не помогло им избежать правосудия.

СБУ задержала бухгалтеров Сальдо, помогавших на оккупированных территориях - фото 2

Среди задержанных – две жительницы Херсона, работавшие во время оккупации "главными бухгалтерами" в захваченных учреждениях. Одна из них выполняла финансовые задания в областной больнице под контролем окупантов, другая занималась денежными делами в администрации гауляйтера Сальдо.

СБУ задержала бухгалтеров Сальдо, помогавших на оккупированных территориях - фото 3

Еще одним задержанным оказался местный предприниматель, с разрешения захватчиков открывший пункт обмена валют. В нем украинские гривны скупались в пользу российских рублей. Таким образом, рашисты пытались вытеснить национальную валюту Украины из обращения в регионе.

СБУ задержала бухгалтеров Сальдо, помогавших на оккупированных территориях - фото 4

Не обошлось и без пропагандистов. Трое предателей агитировали местных жителей участвовать в незаконном референдуме о присоединении Херсонщины к РФ. Еще один задержанный активно выступал со сцены Белозерской общины, призывая поддерживать оккупационные группировки России.

“В настоящее время всем фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, чч. 4, 5 и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц); ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)”, — говорится в сообщении СБУ.



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