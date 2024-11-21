СБУ задержала бухгалтеров Сальдо, помогавших на оккупированных территориях

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Черновалова Кристина
Служба безопасности Украины задержала семерых коллаборантов, активно сотрудничавших с российскими оккупантами во время захвата Херсонщины. Среди них – бухгалтеры, которые передавали госимущество агрессору, "финансист", внедрявший рублевую зону, и пропагандисты, призывавшие голосовать за "присоединение" к РФ.
СБУ задержала очередных пособников оккупантов
После увольнения региона предатели пытались избежать наказания. Одна из фигуранток готовилась к бегству за границу, другие залегли на дно, минимизируя контакты и почти не выходя из дома. Однако это не помогло им избежать правосудия.
Среди задержанных – две жительницы Херсона, работавшие во время оккупации "главными бухгалтерами" в захваченных учреждениях. Одна из них выполняла финансовые задания в областной больнице под контролем окупантов, другая занималась денежными делами в администрации гауляйтера Сальдо.
Еще одним задержанным оказался местный предприниматель, с разрешения захватчиков открывший пункт обмена валют. В нем украинские гривны скупались в пользу российских рублей. Таким образом, рашисты пытались вытеснить национальную валюту Украины из обращения в регионе.
Не обошлось и без пропагандистов. Трое предателей агитировали местных жителей участвовать в незаконном референдуме о присоединении Херсонщины к РФ. Еще один задержанный активно выступал со сцены Белозерской общины, призывая поддерживать оккупационные группировки России.
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