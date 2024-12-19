СБУ сорвало заказное убийство: покушение на свидетеля за 50 тысяч долларов

Украинские правоохранители пресекли попытку заказного убийства свидетеля по громкому делу о взятке. Организатор преступной группы, задержанный за попытку подкупа офицера СБУ, решил устранить ключевого свидетеля, чтобы избежать ответственности.

Как СБУ разоблачило преступный план в следственном изоляторе

Еще весной 2024 года группа злоумышленников обратилась к полковнику СБУ с предложением: 1 миллион долларов за помощь в захвате одной из добывающих компаний в Винницкой области. Но полковник сразу сообщил об этом своему руководству, и вскоре всех причастных задержали.

Казалось, дело идет в суд, но организатор группировки, находясь в следственном изоляторе, решил пойти по другому пути. Чтобы избежать наказания, он задумал устранить главного свидетеля.

Злоумышленник стал искать исполнителя среди арестованных, которые могли иметь связки на свободе. Он обещал заплатить 50 тысяч долларов и предоставил полную информацию о свидетеле: его адрес, расписание дня и маршруты передвижения.

К счастью, Служба безопасности Украины вовремя узнала эти планы. Спецслужбы задокументировали все детали и приостановили преступление на этапе подготовки.

Благодаря оперативной работе СБУ жизнь свидетеля удалось спасти, а организатору уже сообщили о новом подозрении – в подготовке заказного убийства. По этой статье ему теперь грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Это не первое преступление, в котором он фигурирует. Ранее его действия квалифицировали как попытку подкупа должностного лица, но последний эпизод только усугубил его положение.

Ранее "Комментарии" писали, что следственные управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК инкриминировали гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову терроризм, убийство и изготовление взрывных устройств (статьи 205, 105 и 223.1 УК РФ), пишет российская газета.