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СБУ сорвала план российского агента, который шпионил в 10 регионах

СБУ задержала шпиона ГРУ: агент собирал разведданные в 10 областях Украины и планировал присоединиться к «Вагнеру»

сегодня, 13:46
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины разоблачила 22-летнего жителя Херсона, работавшего на российскую разведку. Молодой агент ГРУ действовал под прикрытием, выдавая себя за военного и собирал стратегическую информацию в разных регионах страны. Согласно данным контрразведки, его деятельность охватывала Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую и Черновицкую области.

СБУ сорвала план российского агента, который шпионил в 10 регионах

22-летний агент игру собирал данные о ПВО в 10 регионах

Под вымышленной легендой он передвигался между регионами, используя рейсовые автобусы, чтобы оставаться в тени. Его главной целью было найти и передать российским кураторам информацию о размещении объектов противовоздушной обороны, военных госпиталей и других медицинских учреждений, где были ранены украинские защитники. Собранные данные он оперативно передавал через защищенные мессенджеры.

Контрразведка установила, что российские спецслужбы обещали ему "эвакуацию" в Россию и возможность присоединиться к группировке "Вагнер" после успешного выполнения задач. Агент надеялся попасть в этот ПИК, чтобы воевать на стороне окупантов.

СБУ сорвала план российского агента, который шпионил в 10 регионах - фото 2

Мужчину задержали в Николаеве, когда он пытался разведать места дислокации украинских военных подразделений. У задержанного был найден телефон, где были подробные отчеты и координаты, которые он передавал российским кураторам.

Агенту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная во время военного положения. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества .



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