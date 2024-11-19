СБУ сорвала масштабные теракты фсб в Украине: подробности

Взрывы, поджоги и террор – именно такова была миссия агентурной группы ФСБ, которую разоблачили украинские правоохранители. В Одессе сотрудники СБУ совместно с Нацполицией обезвредили три молодых человека, которых завербовал российские службы.

В Одессе обезврежены агенты фсб, которые готовили серию взрывов

Группа не просто планировала нападения, а уже успела совершить взрыв в Киеве. Их ближайшая цель – масштабный теракт с многочисленными жертвами на юге страны – была остановлена благодаря оперативным действиям украинских силовиков.

Лидером группы оказался 17-летний парень, который в конце ноября заложил взрывчатку возле государственного учреждения в Киеве. Взрывное устройство, начиненное гвоздями и металлическими обломками, управлялось дистанционно. После взрыва парень скрывался в съемных квартирах столицы, но уже через несколько дней вернулся в Одессу для подготовки новых атак.

Его сообщники – 15-летний и 20-летний одесситы – занимались поджогами в портовых городах. Они уже успели уничтожить два отделения Укрпочты в Одессе и Николаеве.

Как оказалось, все трое попали на крючок российского куратора через Telegram-каналы, обещавшие "легкий заработок".

После теракта в Киеве, украинские спецслужбы тщательно отследили все шаги преступников. Задержание произошло, когда лидер группы приобрел материалы для производства нового взрывного устройства.

“Сейчас следователи СБУ и Нацполиции сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:ч. 1 ст. 258 (террористический акт); ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом)”, — говорится в сообщении ВСУ.

Двое старших участников уже находятся под стражей. По 17-летнему организатору решается вопрос о привлечении к ответственности. Максимальный приговор, угрожающий злоумышленникам, – 10 лет заключения с конфискацией имущества.