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СБУ разоблачила двух россиян, которые пытались устроиться на службу в Нацгвардию

Одним из "кандидатов" был бывший сотрудник Министерства внутренних дел

сегодня, 14:12
Автор:

Елизавета Черных

Контрразведкой Службы безопасности была предупреждена попытка устроиться в Национальную гвардию Украины со стороны двух граждан Российской Федерации. 

СБУ разоблачила двух россиян, которые пытались устроиться на службу в Нацгвардию

ФОТО: Из открытых источников

По данным правоохранительных органов, бывший сотрудник Министерства внутренних дел совместно с уроженцем России, пытались попасть в число украинских военных подразделений, при этом скрывая факт двойного гражданства. Граждане хотели заключить контракт на прохождение службы с Национальной гвардией Украины. 

Следствием было установлено, что бывший милиционер смог получить иностранное гражданство, находясь на территории временно аннексированного Крыма, пользуясь личными связями в правоохранительных органах полуострова. Второй "кандидат" в Нацгвардию проживал на территории России, а закончив там школу, переехал на постоянное место жительства в Украину, став ее гражданином. 

По данным СБУ, сейчас проверяется информация по поводу причастности двух граждан РФ к спецслужбам Кремля. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, крымчан насильно заставляли служить в армии Российской Федерации. Служба безопасности Украины разоблачила военного комиссара, который проводил принудительные призывные кампании в Вооруженные силы РФ.




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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/viiskova-kontrrozvidka-sbu-poperedyla-sprobu-dvokh-hromadian-rf-vlashtuvatys-do-natsionalnoi-hvardii-ukrainy
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