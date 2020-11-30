СБУ разоблачила двух россиян, которые пытались устроиться на службу в Нацгвардию

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Елизавета Черных
Контрразведкой Службы безопасности была предупреждена попытка устроиться в Национальную гвардию Украины со стороны двух граждан Российской Федерации.
ФОТО: Из открытых источников
По данным правоохранительных органов, бывший сотрудник Министерства внутренних дел совместно с уроженцем России, пытались попасть в число украинских военных подразделений, при этом скрывая факт двойного гражданства. Граждане хотели заключить контракт на прохождение службы с Национальной гвардией Украины.
Следствием было установлено, что бывший милиционер смог получить иностранное гражданство, находясь на территории временно аннексированного Крыма, пользуясь личными связями в правоохранительных органах полуострова. Второй "кандидат" в Нацгвардию проживал на территории России, а закончив там школу, переехал на постоянное место жительства в Украину, став ее гражданином.
По данным СБУ, сейчас проверяется информация по поводу причастности двух граждан РФ к спецслужбам Кремля.
Как сообщали "Комментарии" ранее, крымчан насильно заставляли служить в армии Российской Федерации. Служба безопасности Украины разоблачила военного комиссара, который проводил принудительные призывные кампании в Вооруженные силы РФ.
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