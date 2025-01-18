СБУ пришла с обысками к экс-нардепу и телеведущему каналов Медведчука

Как передает портал "Комментарии", работники ГБР во взаимодействии с СБУ заочно сообщили о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти народному депутату нескольких созывов Вадиму Новинскому. Также Служба безопасности Украины в субботу 18 января провела обыски у экс-ведущего каналов кума Путина Виктора Медведчука Макса Назарова и объявила ему подозрение в оправдании российской агрессии.

СБУ пришла с обысками к ведущему Максу Назарову. Фото: СБУ

В сообщении правоохранителей не указана фамилия фигуранта, но по данным "УП", речь идет о бывшем нардепе Новинском, который долгое время находился в рядах "Партии регионов" и "Оппозиционного блока".

Как известно, Новинский отказался от мандата в июле 2022 года. Как отмечает спецслужба, после начала полномасштабной войны он чартерным рейсом выехал в Евросоюз, где продолжил работать в интересах РФ.

По материалам дела, бывший нардеп был на прямой связи с патриархом РПЦ Кириллом (Гундяевым) и использовал подчиненные ему религиозные общины в странах ЕС для "разгона" российской пропаганды (ГБР называет Новинского "так называемым "куратором" от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине").

В частности, как установило расследование, он привлекал иностранных прихожан для дискредитации Украины на международной арене.

Отмечается, что судебные психолого-лингвистические и семантико-текстуальные экспертизы подтверждают факты преступной деятельности экс-нардепа в интересах РФ.

На основании полученных доказательств фигуранту заочно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенные организованной группой лиц).

Что касается Макса Назарова (настоящее имя — Назар Диордица), то его подозревают в оправдании российской агрессии.

Служба безопасности Украины официально сообщила, что собрала масштабную доказательную базу и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающие антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne", которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву.

По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы Кремля.

Для этого блогер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых сейчас скрывается в РФ.

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