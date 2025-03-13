СБУ предупреждает об активизации пропаганды: ключевые нарративы Кремля

Служба безопасности Украины фиксирует новую волну активности российских спецслужб в медиапространстве. Используя подконтрольных блоггеров, пропагандистов и фейковых экспертов, они распространяют манипулятивный контент, который подпитывает панические настроения и пытается подорвать доверие к украинским властям. Основной инструмент для этого – ботофермы, массово разгоняющие фейки в соцсетях и подконтрольных Кремлю СМИ.

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Манипуляции и ключевые нарративы Кремля

Среди основных тем, активно продвигаемых российской пропагандой:

попытки подорвать веру в территориальную целостность Украины;

дискредитация военно-политического руководства государства;

создание иллюзии "утраты субъектности" на международной арене;

распространение депрессивных настроений под видом "экспертных оценок";

извращение реальной ситуации на фронте.

Все эти информационные атаки направлены на расшатывание общественного единства, подрыв международной поддержки и создание иллюзии протестных настроений в Украине.

С начала полномасштабного вторжения украинская спецслужба открыла почти 2,5 тысячи уголовных производств в отношении интернет-агитаторов. Более 1700 человек получили подозрения, а суды уже вынесли более 800 обвинительных приговоров.

Среди них – 62 пропагандиста и медийщика, 16 из которых подозреваются в государственной измене. Десять уже получили приговоры.

СБУ призывает граждан быть внимательными, проверять информацию из официальных источников и не распространять вражеские нарративы.

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