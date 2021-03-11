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СБУ поймала чиновника НАН Украины на взятке - детали ситуации (Фото)

Заместитель директора одного из институтов Национальной академии наук получал взятку за аренду помещения

сегодня, 10:00
Автор:

Кириєнко Анна

Служба безопасности Украины задержала заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

СБУ поймала чиновника НАН Украины на взятке - детали ситуации (Фото)

СБУ поймала чиновника НАН Украины на взятке - подробности. Фото: znaj.ua

Правоохранители выяснили, что доктор технических наук требовал взятку от частного предпринимателя за аренду помещения. Взамен чиновник пообещал предоставить предпринимателю нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины. Здание расположено в центральном районе Киева.

Задержание заместителя произошло прямо на рабочем месте, когда он получал вторую часть взятки. Две стороны договорились, что в дальнейшем незаконная аренда будет стоить предпринимателю 50 000 гривен каждого квартала.

Сейчас работник НАН подозревается по части 3 статьи 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". В кабинете чиновника продолжаются обыски.

Согласно статье, неправомерная выгода в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

СБУ поймала чиновника НАН Украины на взятке - детали ситуации (Фото) - фото 2
СБУ поймала чиновника НАН Украины на взятке - детали ситуации (Фото) - фото 3

Напомним, что сотрудники Службы безопасности страны раскрыли громкое дело о похищении топ-менеджера одной из компаний по добыче газа в 2012 году. По данным следствия, заказал похищение экс-партнер по бизнесу потерпевшего, который был депутатом парламента нескольких созывов, а также главой Министерства транспорта и связи. Детали ситуации читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что СБУ объявила Шария в государственный розыск. Почему так произошло, читайте здесь.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/u-kyievi-sbu-vykryla-na-khabarnytstvi-vysokoposadovtsia-nan-ukrainy
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