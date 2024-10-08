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СБУ открыла дело против режиссера фильма "Россияне на войне": подробности

Украинская Служба Безопасности начала досудебное расследование против Анастасии Трофимовой автора пропагандистского фильма "Русские на войне"

сегодня, 18:53
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины начала расследование против Анастасии Трофимовой — бывшего режиссера российского пропагандистского телеканала "Russia Today" и автора фильма "Русские на войне". Ее подозревают в оправдании российской агрессии против Украины и использовании денег канадских налогоплательщиков для создания фильма. Об этом рассказал председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

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Расследование было начато 7 октября, после того, как стало известно, что Трофимова ездила на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, где снимала свой фильм вместе с российскими военными. Она пересекала украинскую границу без разрешения, снимая русских солдат в таком свете, как будто они "обычные люди" в сложных обстоятельствах.

Фильм "Россияне на войне" был снят при финансовой поддержке канадских налогоплательщиков. В нем Трофимова пытается показать россиян на оккупированных территориях как "безобидных жертв ситуации". По ее словам, цель фильма – дать иностранцам возможность лучше понять конфликт. Однако эта работа избегает темы преступлений российских военных и оправдывает их действия.

После огласки этой информации канадский парламентский комитет по нацбезопасности сделал официальное заявление. Они подчеркнули, что Канада не должна финансировать проекты, поддерживающие российскую пропаганду, и заявили, что фильм Трофимовой не отвечает принципам журналистики и не имеет права на государственную поддержку.

Ранее "Комментарии" писали, что Цюрихский кинофестиваль отказался от показа пропагандистской ленты "Россияне на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой. В последний момент перед стартом фестиваля, который состоится с 7 по 12 октября в Цюрихе, организаторы решили отменить показ фильма, вызвавшего резкую реакцию МИД Украины и многочисленных общественных активистов



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Источник: https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/posts/pfbid02grDQi2vMzKu3YLc2KXihxiazqkjTc755YtGGEjtiUDwXCrSPrX3b8hhTu7cK7RUCl
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