СБУ объявила массовые проверки безопасности во Львове: что нужно знать

Служба безопасности Украины сообщила о начале масштабных мероприятий безопасности во Львове, которые продлятся с 12 по 16 июня. По словам силовиков, это часть контрразведывательной работы, целью которой является выявление и нейтрализация угроз, связанных с деятельностью вражеских агентов в тыловых регионах страны.

СБУ будет проводить мероприятия по проверке во Львове. Фото из открытых источников

Как заявляет СБУ, мероприятия будут охватывать территорию всего города. К ним будут также привлечены подразделения Национальной полиции. Работа стражей порядка предусматривает возможные временные ограничения в движении транспорта и пешеходов, проверку документов, осмотр автомобилей и общественных мест.

"Цель — предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-взрывной деятельности против нашего государства и повышения безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины", — сообщила пресс-служба СБУ.

В период с 12 по 16 июня жителям Львова и гостям города следует готовиться к усиленному присутствию правоохранителей на улицах. В случае подозрений со стороны СБУ могут проводиться дополнительные проверки отдельных лиц. Также будет производиться осмотр общественных территорий и помещений на предмет обнаружения запрещенных или опасных предметов. Граждан призывают соблюдать действующий режим комендантского часа и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В СБУ отмечают, что все действия совершаются в рамках закона и с соблюдением конституционных прав граждан. В то же время правоохранители просят жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и сотрудничать ради общей безопасности.

Ранее СБУ задержала агента ФСБ, который сдавал врагу данные о работе аэродрома во Львовской области. Он фотографировал объекты с привязкой к местности и обозначал соответствующие геолокации на гугл-картах. Эти данные армия РФ планировала использовать для обстрелов.

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