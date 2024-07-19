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Сбой в Новой почте, Сенс банке, Водафоне: что известно

Сегодня набладаются некоторые проблемы программными обновлениями

сегодня, 09:45
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", "Новая почта" предупредила клиентов о техническом сбое. Почтовый оператор сообщил о проблемах с некоторыми программными обновлениями. Об этом сообщает Telegram-канал компании. Также о трудностях с платежами сообщили в Сенс Банке. 

Сбой в Новой почте, Сенс банке, Водафоне: что известно

Новая почта. Фото: из открытых источников

"В связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы обслуживания клиентов", — говорится в сообщении.

В "Новой почте" уверяют, что причины сбоя уже выяснены и работа будет возобновлена в ближайшее время.

"Как только поднимемся — обязательно проинформируем", — добавляет почтовый оператор.

Кроме сбоя в работе "Новой почты", произошел сбой у мобильного оператора Водафон. Клиенты не могу совершить звонок. Причины этого пока что выясняются.



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