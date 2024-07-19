Сбой в Новой почте, Сенс банке, Водафоне: что известно

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", "Новая почта" предупредила клиентов о техническом сбое. Почтовый оператор сообщил о проблемах с некоторыми программными обновлениями. Об этом сообщает Telegram-канал компании. Также о трудностях с платежами сообщили в Сенс Банке.
Новая почта. Фото: из открытых источников
В "Новой почте" уверяют, что причины сбоя уже выяснены и работа будет возобновлена в ближайшее время.
Кроме сбоя в работе "Новой почты", произошел сбой у мобильного оператора Водафон. Клиенты не могу совершить звонок. Причины этого пока что выясняются.
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