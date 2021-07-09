Сборная Италии изолировалась за два дня до финала Евро-2020: как это повлияет на шансы команды

В сообщении говорится, что всю команду поместили в "опасный пузырь" из-за положительных результатов тестов в трех журналистов.

Национальную сборную Италии закрыли на спортивной базе, после того, как у одного из журналистов обнаружили коронавирусную инфекцию. После тщательного тестирования, оказалось, что трое журналистов получили положительный тест на ковид. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на итальянскую газету la Repubblica.

Как заявляет итальянское издание, ни у одного игрока не зафиксировали коронавирус. В настоящее время, вся команда выполняет предупреждающие действия.

"В 7 утра была уведомлена Футбольная ассоциация, которая закрыла двери спортивного центра, чтобы уберечь команду", — пишет издание.

Кроме этого, футбольная команда отменила пресс-конференцию перед игрой.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что на Евро-2020: эксперт спрогнозировал, какая команда сильнее — Италия или Испания.

Эксперт говорит, что итальянцы являются абсолютными фаворитами "Евро-2020". За последние три десятка поединков эта сборная не потерпела ни одного поражения. К тому же игроки Италии наиболее собраны и стабильны на футбольном поле, чем представители других команд, считает Федорчук. При этом, по словам эксперта, испанцы тоже демонстрируют довольно значительные результаты. К этому располагает факт, что в основном, эту сборную наполнили молодыми игроками. Олег Федорчук подчеркивает, что пока команда Испании не определилась с лидером, поэтому каждый из футболистов может представлять угрозу для противника. Вероятность победы Испании есть, однако у итальянцев шансы куда выше, уверяет эксперт.





