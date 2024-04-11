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Саудовская Аравия разрабатывает самый большой аэропорт в мире: обзор проекта

Планируется, что аэропорт будет обслуживать 120 миллионов пассажиров

сегодня, 18:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Саудовская Аравия объявила об амбициозном плане создания крупнейшего в мире аэропорта. Этот проект, уже вызвавший значительный интерес среди экспертов и аналитиков индустрии, рассчитан не только на усиление позиций страны как важного авиационного узла, но и на содействие социально-экономическому развитию региона.

Саудовская Аравия разрабатывает самый большой аэропорт в мире: обзор проекта

Саудовская Аравия планирует построить самый большой аэропорт в мире

Новый Международный аэропорт имени короля Салмана в Эр-Рияде будет открыт до 2030 года. Раскинувшись на площади более 57 квадратных километров, из которых 12 квадратных километров будет отведено под торговые точки, этот аэропорт станет самым большим в мире по площади и объему обслуживания пассажиров.

Саудовская Аравия разрабатывает самый большой аэропорт в мире: обзор проекта - фото 2

Проект предусматривает обслуживание 120 миллионов пассажиров в год с перспективой роста до 185 миллионов к 2050 году. Такие амбициозные показатели являются частью стратегии Саудовской Аравии по развитию туризма и превращению Эр-Рияда в один из десяти наиболее экономически развитых городов мира.

Согласно официальному заявлению Саудовского прессагентства, аэропорт будет иметь четыре пассажирских терминала, отдельный грузовой терминал и шесть параллельных взлетно-посадочных полос. Это отмечает значительный шаг вперед по развитию авиационной инфраструктуры региона.

На сегодняшний день самым большим по площади является Международный аэропорт имени короля Фахда в Саудовской Аравии, ранее использовавшийся как военно-воздушная база США. Однако новый проект преследует цель не просто превзойти существующие рекорды, но и играть ключевую роль в развитии международного туризма и экономики страны в целом.

Саудовская Аравия разрабатывает самый большой аэропорт в мире: обзор проекта - фото 3

Планирование Международного аэропорта имени короля Салмана в Эр-Рияде отражает стратегическое видение Саудовской Аравии по развитию инфраструктуры и туризма. Этот проект не только укрепит глобальное положение страны как ведущего авиационного хаба, но и будет способствовать экономическому росту и социальному прогрессу.



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Источник: https://tsn.ua/svit/naybilshiy-aeroport-u-sviti-stalo-vidomo-de-ta-koli-yogo-zbuduyut-i-foto-masshtabnogo-proyektu-2555560.html
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