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САП и НАБУ прекращают существовать: Рада приняла шокирующее решение

Скандальный законопроект №12414 поддержали 263 депутата, 13 были против, еще 13 воздержались, 35 не голосовали.

22 июля 2025, 14:20
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Клименко Елена

22 июля Верховная Рада приняла законопроект № 12414, фактически лишающий НАБУ и САП независимости. Голосование показало: 263 депутата поддержали инициативу, 13 — против, 13 — воздержались, а 35 парламентариев не участвовали.

САП и НАБУ прекращают существовать: Рада приняла шокирующее решение

Фото: 24 Канал

Среди приверженцев закона:

·          "Слуга народа" – 185 голосов;

·          "Родина" – 15;

·          "Платформа за жизнь и мир" – 18;

·          "Евросолидарность" – 3;

·          "Голос" – 1;

·          "Восстановление Украины" – 9;

·          "За будущее" – 10;

·          "Доверие" – 17.

Центр противодействия коррупции предупреждает, что этот закон возвращает нас ко времени Януковича. Ведь документ передает НАБУ и САП под прямое управление генпрокурора, который будет иметь доступ ко всем делам, сможет изменять подследственность, задерживать расследование и выдавать письменные указания детективам. Генпрокурор также получит право закрывать дела или подписывать подозрения топ-чиновникам по своему усмотрению.

Согласно ГПК, такие изменения сделают бессмысленными электронное декларирование, наказание за незаконное обогащение, спецконфискацию и другие антикоррупционные реформы.

Как уже писали "Комментарии", бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что самым мощным инструментом давления на Россию являются не только санкции в традиционном понимании, но прежде всего – современное вооружение, которое может коренным образом изменить ход войны. В интервью Obozrevatel дипломат убежден, что войну с Кремлем дипломатическими методами уже не остановить, и полностью согласился с соответствующим заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца.

 



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