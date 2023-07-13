Санкции не работают: в Украине продолжает работать клон онлайн-казино Parimatch

Несмотря на то, что букмекерская контора Parimatch находится под санкциями, в сети активно рекламируется его клон BuddyBet, который открыто связывает себя с Parimatch и обещает вытащить средства, застрявшие на счетах РМ. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет портал "РБК-Украина", ссылаясь на Facebook журналиста Евгения Плинского.

BuddyBet

Журналист рассказал, что получил от одного из подписчиков сообщения с предложением обратить внимание на деятельность BuddyBet". Выяснилось, что клон РМ работает без проблем.

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"В случае с фактически клоном "Parimatch" все работает. Сайт https://buddy1.bet/ активен, а счет без проблем пополняется", – сообщил журналист.

Он также рассказал, что ради эксперимента зашел на сайт, зарегистрировался и через карту "Монобанка" легко пополнил счет на 150 грн. В квитанции, которую получил новый пользователь, отметили, что получателем денег стала компания HADLEY POINT LIMITED, расположенная в столице Кении Найроби.

Поинтересовавшись в банке, куда и за что ушли деньги, выяснилось, что их провели по коду 8299 "Услуги по уходу за ребенком".

"Чистой воды преступный "мискодинг" (изменение кода платежа, когда пополняешь счет в казино, и эти деньги должны облагаться налогами, но код меняют и они идут как за услуги или товары)", — констатировал Плинский.

В своем сообщении журналист отметил Monobank, Национальный банк Украины и MasterCard и попросил объяснить, почему такие платежи вообще проходят, сколько клонов типа BuddyBet работает и что еще нужно кому сделать, чтобы закрыть вопрос вывода денег из Украины за границу.

Он также призвал отреагировать на историю с BuddyBet вице-премьера по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова и комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Издание напоминает, Parimatch – бренд международной холдинговой компании "Parimatch. Представитель бренда в Украине – компания "Parimatch Ukraine".

В марте 2023 года на холдинговую компанию были наложены санкции, после чего ее деятельность в Украине была прекращена. В апреле компания уволила половину штата (1100 работников) из украинских офисов. Согласно расследованию СБУ в 2023 году, в структуру компаний Parimatch Tech входят компании, созданные гражданами Российской Федерации , а в холдинг компании входили юридические лица из РФ, осуществлявшие хозяйственную деятельность на территории оккупированного Крыма.

В ходе расследования также было обнаружено, что в отмывании игровых средств Parimatch участвовали Ibox Bank и ООО "Финансовая компания Лео".

В частности, они применяли технологию мискодинга — вид мошенничества, при котором код торговца не соответствует виду деятельности бизнеса. Деятельность "Лео" и Ibox дала возможность получать теневую прибыль более 2,5 млрд. гривен в год.