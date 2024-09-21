Санкции и позиция Apple для видимости: россияне таки будут с новым iPhone 16

Российские ритейлеры запустили предварительные продажи нового iPhone от Apple, несмотря на запрет компании на экспорт в Россию. Правда за устройство россиянам придется отдать на несколько сот долларов больше, чем гражданам США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

В РФ появится iPhone 16

Отмечается, что несколько российских компаний, включая оператора мобильной связи МТС, сообщили, что первыми в России представят новый iPhone 16 от Apple. Это произойдет, по их словам, совсем скоро.

Однако россиянам придется раскошелиться за гаджет на несколько сот долларов больше, чем потребителям в США.

Агентство отмечает, что иностранные бренды, прекратившие экспорт в Россию, теперь достигают российских потребителей, как правило, через страны, которые не вводили санкции против РФ. Как и раньше на помощь россиянам приходят такие страны, как Турция, Казахстан, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

При этом эксперты "Reuters" не смогли определить, по какому маршруту в Россию будут поступать новые iPhone.

Западные продукты и технологии остаются популярными в России. Уменьшить эту потенциальную уязвимость с помощью внутреннего производства РФ не удается.

В свете российской пропаганды Кремль приказал чиновникам прекратить использовать iPhone, заявив, что западные спецслужбы скомпрометировали их с помощью программного обеспечения для слежки. Apple опровергла эти заявления.

Напомним, компания Apple приостановила все продажи своей продукции в России в марте 2022 года и прекратила такие сервисы, как ApplePay, в ответ на вторжение в Украину. Западные страны ввели санкции для ограничения экспорта технологий в Россию.

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