Самый высокий небоскреб мира поздравил украинцев с Днем Независимости

24 августа самый высокий небоскреб мира Бурдж Халифа в Дубае засветился в желто-голубыми цветами флага Украины. А на официальной странице небоскреба в Instagram появилось поздравление украинцев с Днем Независимости.

"Бурдж Халифа освещенный в цвета украинского флага в честь Дня Независимости, желает народа Украины процветания и мира", - говорится в поздравлении.



Скриншот из видео

Бурдж Халифа - это самый высокий небоскреб в мире, расположен в городе Дубай, столице Объединенных Арабских Эмиратов. На сегодня он является самым высоким сооружением планеты. Небоскреб достигает высоты более 800 метров, количество этажей достигла 162, а площадь его внутренних помещений составляет более 1 миллиона кв.м. Застекленная площадь здания равна пяти футбольным полям.



Бурдж Халифа оборудован 57 лифтами самой быстрой в мире системы, кабинки движутся со скоростью 18 метров в секунду.

Ранее издание "Комментарии" сообщали , что желто-голубой флаг появился над оккупированными территориями Украины. Так поздравили украинцев, которые остались на территории, неподконтрольной украинской власти.



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