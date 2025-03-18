Самый маленький в мире международный мост: где он построен

Небольшой мост Эль-Марко, соединяющий испанскую деревню Эль-Марко с португальской деревней Варзеа-Гранде, является самым маленьким международным мостом в мире. В отличие от самого длинного в мире подвесного моста, соединяющего Европу с Азией и простирающегося на 2023 метра, длина этого инженерного сооружения всего шесть метров.

Мост Эль-Марко. Фото: из открытых источников

Пересекая деревянный мост Эль-Марко шириной 1,45 метра, можно подумать, что вы просто пересекаете небольшой ручей в сельской местности Западной Европы, но вы очень ошибаетесь. Делая эти несколько шагов по мосту, вы не только переходите от одной страны к другой, но и меняете часовой пояс, поскольку Испания живет по центральноевропейскому времени (CET/CEST), а Португалия – по среднему времени по Гринвичу (GMT/BST). Можно считать это самым простым способом путешествовать по времени.

Когда-то простой "импровизированный пирс", позволявший осуществлять торговлю между контрабандистами из Испании и Португалии, нынешний вид Эль-Марко приобрел в 2008 году, когда он был построен за средства общины. Шенгенское соглашение сделало пересечение границы между двумя странами ЕС свободным и простым для всех, так что контрабанда больше не была необходимой.

Из-за своего небольшого размера Эль-Марко позволяет движение только пешеходам и двухколесным транспортным средствам, таким как велосипеды, скутеры и мотоциклы. Кроме местных жителей, которые используют его для путешествий между Эль-Марко и Варзеа-Гранде, самый маленький в мире международный мост также является популярной туристической достопримечательностью.

Читайте на портале "Комментарии" — в Днепре на Центральном мосту мужчина остановился посреди проезжей части, чтобы сделать селфи на фоне заката. Для фото мужчина залез на крышу своего автомобиля. Видео было распространено в местных каналах.

Также издание "Комментарии" сообщало – скандальный Мост-волна в Киеве не выдержал даже теплой зимы: что произошло (ФОТО).



