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Самые популярные военные вакансии в Резерв+ : топ-5 направлений, которые выбирают украинцы

Вакансии содержат подробное описание: информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях о них в СМИ

17 февраля 2025, 20:36
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Амбарцумян Анна

С начала работы сервиса рекрутинга в приложении Резерв тысячи украинцев уже присоединились к рядам Сил обороны, выбрав вакансии по своему опыту и навыкам. Самыми востребованными остаются направления, требующие как тактических умений, так и технических знаний. Это еще раз доказывает, что армии нужны специалисты по разным сферам, а каждый может найти роль, в которой будет максимально полезным.

Самые популярные военные вакансии в Резерв+ : топ-5 направлений, которые выбирают украинцы

Фото: Минобороны

ТОП-5 самых популярных военных профессий:

  1. Штаб (координация, управление, логистика)

  2. БПЛА (операторы дронов, техническое обслуживание)

  3. IT (кибербезопасность, программирование, аналитика)

  4. Транспорт (водители, механики, логистика)

  5. Пехота (штурмовые подразделения, спецназовцы)

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, цель сервиса – сделать процесс рекрутинга максимально простым и удобным. Благодаря интеграции с платформой Lobby X украинцы могут выбирать среди 6 000 вакансий, а уже более 50 000 человек откликнулись на предложения.

Как работает рекрутинг в Резерв

  • Пользователь проходит краткий тест, указывая свои навыки и опыт

  • Получает персональный список вакансий

  • Может просматривать подробную информацию о бригадах и командованиях.

  • Использует удобный фильтр для быстрого выбора должности

Современные технологии упрощают набор в армию, а Резерв помогает каждому найти свое место в защите страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в 2024 году на платформе "OLX Работа" было размещено почти 3000 объявлений о наборе на службу в Силы обороны Украины. По данным компании, значительную популярность получили не только вакансии для военных специальностей , но и объявления для рабочих профессий, необходимых для ВСУ, таких как повара, водители и слесари. В общей сложности около 30 000 человек откликнулись на эти предложения.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/top-5-populyarnih-napryamiv-vakansij-u-rezerv
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