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Самые популярные профессии 2024: какие специальности выбирают украинские студенты

Спрос на рынке труда формирует новые приоритеты в профессиональном образовании

сегодня, 15:32
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Амбарцумян Анна

В октябре завершилась вступительная кампания в учреждения профессионально-технического образования, и результаты показали четкие тенденции — на рынке труда наиболее востребованными остаются специалисты рабочих специальностей. Повара, автослесари, электрогазосварщики и водители возглавляют список профессий, которые чаще всего выбирают поступающие. Спрос на эти специальности подтверждают и вакансии на сайтах поиска работы, что подчеркивает актуальность таких профессий для украинского бизнеса.

Самые популярные профессии 2024: какие специальности выбирают украинские студенты

Повар. Фото из открытых источников

Вступительная кампания 2024 года: рост числа учащихся

В этом году профтехобразование избрали более 94 тысяч учеников, а общее число начавших обучение в профтехах достигло более 219 тысяч человек. Выполнение регионального заказа на обучение составляет 92%, что свидетельствует о высоком спросе на профессиональное образование и позитивной динамике по сравнению с 2023 годом.

Лидерами среди регионов по количеству заявлений на обучение по региональному заказу стали:

  • Днепропетровская область — 5423 ученика,

  • Львовская область — 4829 учеников,

  • Киев — 4526 учеников.

По государственному заказу больше всего заявлений поступило из следующих регионов:

  • Харьковская область — 809 учеников,

  • Одесская область — 435 учеников,

  • Хмельницкая область — 426 учеников.

Заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний подчеркивает, что профтехобразование становится все более современным, с доступом к новейшему оборудованию и партнерским программам с бизнесом. Уже в этом году в украинских профтехах будет открыто еще 100 новых мастерских, мотивирующих молодежь выбирать профессии токаря, сварщика и других рабочих специальностей.

Для облегчения поступления и выбора специальности министерство запустило дополнительный сайт "Профтех онлайн", за 4 месяца собравший 72 тысячи просмотров. Львовская область, Киев и Полтавская область стали наиболее активными по числу пользователей платформы. Поступающие имели возможность подать заявления онлайн — этой опцией воспользовались более 7 тысяч учащихся.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/naizatrebuvanishi-sered-biznesu-i-vstupnykiv-iaki-profesii-u-2024-rotsi-staly-naipopuliarnishymy-v-proftekhakh
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