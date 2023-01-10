Самые популярные имена в Украине в 2022 году: что родители придумывают для своих детей

В прошлом году в нашей стране появилось на свет почти 195 000 малых украинцев. Статистика следующая: 51,5 % мальчиков и 48,5 % девочек. Молодые родители с фантазией называют своих детей, выискивая не только известные всем, но и редкие имена.

Популярные детские имена в Украине в 2022 году (фото из открытых источников)

Начиная со второго полугодия среди женских имен наиболее популярны были Анна, Анастасия, Вероника, София, Александра, Мария, Виктория, Милана, Ева. Также малых украинок называли еще и красивыми наименованиями как Соломией и Варварой.

Ребятам выбирали следующие красивые имена: Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр, Андрей.

Вместе с тем некоторые молодые родители проявили здесь индивидуальный подход и фантазию. Именно по этой причине новорожденных называли необычными для нас именами.

Малые украинки будут отзываться на такие редкие наименования, как Мечта, Луна, Авиталь-Азалина, Мерьела, Сладислава, Квита, Ульпана, Мантикора, Николоз, Русалина, Юния, Джавелина.

Мальчиков родители будут называть Искандером, Волиславом, Марсом, Велеславом, Ахиллесом, Сарматом, Свитозаром, Нимродом, Калепом, Ларсом, Саркисом, Стилианом, Хьюго, Никодимом, Нектарием.

Важно, что название Джавелина переводится, как "дротик", а вот Искандер, дословно с персидского языка, означает "царь".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие имена родители дают детям в 2022 году. Молодые украинцы все чаще выбирают для своих крошечных дочерей имя Стефания, ведь это можно объяснить популярным одноименным хитом триумфаторов Евровидения 2022, вернувшейся с победой домой украинской группы Kalush Orchestra. Еще малых украинцев называют в честь вооружения, что способствует украинским защитникам активно уничтожать военную технику кафиров России.

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