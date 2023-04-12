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Самые криминальные города Европы: в ТОП 100 сразу 5 городов из Украины

Пять украинских городов попали в рейтинг самых преступных в Европе.

сегодня, 19:45
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Автор:

Slava Kot

Ресурс Numbeo обновил индекс преступности по городам Европы по состоянию на 2023 год. В ТОП 100 попали пять украинских городов: Одесса, Днепр, Харьков, Киев и Львов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Numbeo.

Самые криминальные города Европы: в ТОП 100 сразу 5 городов из Украины

Уголовные города. Фото: Jayson Photography/Getty Images

Индекс преступности – это оценка общего уровня преступности в определенном городе или стране. Шкала индекса преступности по городам имеет самый высокий балл 100, а самый низкий – 0. Согласно анализу Numbeo самым опасным городом Европы назван Бедфорд, Великобритания – 69,2 балла. На втором городе французский Марсель – 64,7 балла, третье место заняла итальянская Катания – 63,9. Также в десятку самых опасных городов попали Ковентри, Нант, Бирмингем, Неаполь, Монпелье, Льеж, Ницца.


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Столица Беларуси – Минск, оказался на 11-м месте.

В список наиболее опасных криминальных городов Европы попало пять городов из Украины:

  • Одесса – 22 место (53,1 балла);
  • Днепр – 26 место (52,7);
  • Харьков – 37 место (48,7);
  • Киев – 51 место (45,2);
  • Львов – 74 место (39,0).

Из 152 городов, попавших в анализ от Numbeo наименее криминальными городами Европы названы Цюрих, Берн (оба города находятся в Швейцарии) и Сан-Себастьян (Испания).

Просмотреть карту с самыми криминальными городами Европы можно ниже:

Самые криминальные города Европы: в ТОП 100 сразу 5 городов из Украины - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге "прозрачности" работы городских советов украинских городов. Всего лишь три города получили отметку "прозрачные": Львов, Днепр и Мукачево. Еще десять были названы частично прозрачными, тогда как остальные получили статус "непрозрачных" городов.

Также "Комментарии" писали о рейтинге европейских городов по наибольшему количеству туристов за год.



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Источник: https://www.numbeo.com/crime/region_rankings.jsp?title=2023®ion=150
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