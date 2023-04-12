Самые криминальные города Европы: в ТОП 100 сразу 5 городов из Украины

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Ресурс Numbeo обновил индекс преступности по городам Европы по состоянию на 2023 год. В ТОП 100 попали пять украинских городов: Одесса, Днепр, Харьков, Киев и Львов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Numbeo.
Уголовные города. Фото: Jayson Photography/Getty Images
Индекс преступности – это оценка общего уровня преступности в определенном городе или стране. Шкала индекса преступности по городам имеет самый высокий балл 100, а самый низкий – 0. Согласно анализу Numbeo самым опасным городом Европы назван Бедфорд, Великобритания – 69,2 балла. На втором городе французский Марсель – 64,7 балла, третье место заняла итальянская Катания – 63,9. Также в десятку самых опасных городов попали Ковентри, Нант, Бирмингем, Неаполь, Монпелье, Льеж, Ницца.
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Столица Беларуси – Минск, оказался на 11-м месте.
В список наиболее опасных криминальных городов Европы попало пять городов из Украины:
Из 152 городов, попавших в анализ от Numbeo наименее криминальными городами Европы названы Цюрих, Берн (оба города находятся в Швейцарии) и Сан-Себастьян (Испания).
Просмотреть карту с самыми криминальными городами Европы можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге "прозрачности" работы городских советов украинских городов. Всего лишь три города получили отметку "прозрачные": Львов, Днепр и Мукачево. Еще десять были названы частично прозрачными, тогда как остальные получили статус "непрозрачных" городов.
Также "Комментарии" писали о рейтинге европейских городов по наибольшему количеству туристов за год.
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