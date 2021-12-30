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Самые дорогие и дешевые: в украинских городах подсчитали стоимость новогодних елок

Главная елка страны в этом году даже не попала в тройку лидеров по цене

сегодня, 21:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В городах нашей страны в канун веселого новогоднего праздника устраивают на своих центральных площадях сказочное новогоднее действо с необычной иллюминацией, оригинальной елкой и несколькими фотозонами. Но для обустройства новогоднего действа выделяют разный по размеру бюджет В этом году больше средств для того, чтобы обустроить сказочные новогодние локации, потратили в городе Днепр.

Самые дорогие и дешевые: в украинских городах подсчитали стоимость новогодних елок

Елка в Запорожье (фото из открытых источников)

Об этом информирует движение "Честно".

Первую позицию в перечне дорогих вечнозеленых красавиц нашей страны занимает лесная гостья, украшающая город Днепр. Из городской казны на ее обустройство, закупку украшений, иллюминации и подарки выделили 75 миллионов гривен.

Одесская вечно зеленая красавица, привлекающая новогодними огнями и ее обустройство, обошлось местным налогоплательщикам в 12 миллионов гривен.

Среди лидеров новогоднего состязания и запорожская зеленая красавица. На ее обустройство и новогодние локации израсходовано тоже немало -10 миллионов гривен.

Город Киев не попал в этот список. Главная украинская вечнозеленая красавица стоит ее организаторам только 5 миллионов гривен. На эти средства оборудовали пять зон для новогодней локации. Каждая из них стоит один миллион. Здесь помогли с финансами местные меценаты.

По сравнению с миллионными суммами в городах-миллионниках, скромные финансы выделили для новогодних забав и обустройства елки в Западном регионе страны. В Ивано-Франковске новогодние забавы обошлись в сумму 400 тысяч гривен.

В столице Западной Украины — городе Львов суммы для новогоднего действа и фотозон еще более скромные – чуть больше 200 тысяч гривен. Почти такие деньги были выделены на новогодние мероприятия в городе Полтава.

Самые дорогие и дешевые: в украинских городах подсчитали стоимость новогодних елок - фото 2
Самые дорогие и дешевые: в украинских городах подсчитали стоимость новогодних елок - фото 3
Самые дорогие и дешевые: в украинских городах подсчитали стоимость новогодних елок - фото 4
Самые дорогие и дешевые: в украинских городах подсчитали стоимость новогодних елок - фото 5
Самые дорогие и дешевые: в украинских городах подсчитали стоимость новогодних елок - фото 6
Самые дорогие и дешевые: в украинских городах подсчитали стоимость новогодних елок - фото 7
Самые дорогие и дешевые: в украинских городах подсчитали стоимость новогодних елок - фото 8
Самые дорогие и дешевые: в украинских городах подсчитали стоимость новогодних елок - фото 9

Еще меньшую сумму, она самая маленькая в перечне, выделили для новогоднего праздника и украшения лесной гости в городе Тернополь – всего 200 тысяч гривен из городской казны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как украсили Белый дом к праздникам .


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Источник: https://www.chesno.org/post/5064/
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