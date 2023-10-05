Самые безопасные страны мира: тройка лидеров в Европе

Глобальный индекс мира за 2023 показывает, что наиболее безопасной страной остается Исландия, которая в 15 раз оказалась на вершине рейтинга. Среди лидеров большинство европейских стран.

Исландия – наиболее безопасная страна мира. Фото из открытых источников

Глобальный индекс мира, ежегодно публикуемый исследовательским центром Института экономики и мира (IEP) в Сиднее и показывает, какие места считаются особенно безопасными или опасными. Аналитический центр исследовал ситуацию в 163 странах по 23 показателям, включая уровень убийств, влияние терроризма, доступ к оружию, количество погибших в конфликтах, военные потери, отношения с соседними странами и другие факторы.

Согласно этим оценкам, наиболее безопасной страной признана Исландия, а в тройку лидеров также попали еще две европейские страны: Дания и Ирландия. Топ десять самых безопасных стран мира можно увидеть ниже:

Исландия;

Дания;

Ирландия;

Новая Зеландия;

Австрия;

Сингапур;

Португалия;

Словения;

Япония;

Швейцария.

Наиболее опасными странами в глобальном индексе мира считаются Афганистан, Йемен и Сирия. Из-за полномасштабного вторжения России, Украина оказалась на седьмой позиции с конца, а Россия еще на одну отметку хуже – шестое место.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Международный валютный фонд (МВФ) составил рейтинг худших экономик мира по уровню падения ВВП в 2023 году. На вершине списка со значительным отрывом оказалась Российская Федерация.

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых счастливых стран мира в 2023 году. В список вернулась Украина, которая считается наименее счастливой среди европейских стран.