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Самые безопасные страны мира: тройка лидеров в Европе

Победила страна, которая уже 15 лет считается самой безопасной в мире.

сегодня, 16:44
Автор:
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Slava Kot
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Глобальный индекс мира за 2023 показывает, что наиболее безопасной страной остается Исландия, которая в 15 раз оказалась на вершине рейтинга. Среди лидеров большинство европейских стран.

Самые безопасные страны мира: тройка лидеров в Европе

Исландия – наиболее безопасная страна мира. Фото из открытых источников

Глобальный индекс мира, ежегодно публикуемый исследовательским центром Института экономики и мира (IEP) в Сиднее и показывает, какие места считаются особенно безопасными или опасными. Аналитический центр исследовал ситуацию в 163 странах по 23 показателям, включая уровень убийств, влияние терроризма, доступ к оружию, количество погибших в конфликтах, военные потери, отношения с соседними странами и другие факторы.


Согласно этим оценкам, наиболее безопасной страной признана Исландия, а в тройку лидеров также попали еще две европейские страны: Дания и Ирландия. Топ десять самых безопасных стран мира можно увидеть ниже:

  • Исландия;
  • Дания;
  • Ирландия;
  • Новая Зеландия;
  • Австрия;
  • Сингапур;
  • Португалия;
  • Словения;
  • Япония;
  • Швейцария.

Наиболее опасными странами в глобальном индексе мира считаются Афганистан, Йемен и Сирия. Из-за полномасштабного вторжения России, Украина оказалась на седьмой позиции с конца, а Россия еще на одну отметку хуже – шестое место.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Международный валютный фонд (МВФ) составил рейтинг худших экономик мира по уровню падения ВВП в 2023 году. На вершине списка со значительным отрывом оказалась Российская Федерация.

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых счастливых стран мира в 2023 году. В список вернулась Украина, которая считается наименее счастливой среди европейских стран.



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Источник: https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
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