Самолет президента Сербии Вучича не долетел до Москвы: что известно

9 мая президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня победы. Однако вместо полета в Россию самолет сербского лидера совершил экстренную посадку в Баку. Причиной этого стала опасность работы российского ПВО.

Президент Сербии Александар Вучич. Фото из открытых источников

Как сообщают сербские СМИ, из-за опасности воздушного пространства РФ самолет Вучича не долетел до России.

"Самолет президента Сербии не мог продолжить полет в направлении российской территории из-за рисков для безопасности, в частности из-за влияния систем противовоздушной обороны и возможности перехвата самолета в зоне конфликта", — пишет издание Dnevnik.

Там отметили, что из-за "военных операций, которые продолжаются в Восточной Европе", было принято, что вместо Москвы сербская делегация во главе с Вучичем отправиться в столицу Азербайджана Баку.

Это не в первый раз, когда Вучич сталкивается с проблемами на пути в Москву. Балтийские страны запретили пролет самолета президента Сербии через свою территорию, заявив о "технической и дипломатической деликатности" вопроса.

Кроме того, в последние дни в России фиксируют множество неизвестных беспилотников, из-за чего российские аэропорты отменяют рейсы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале в Казахстане разбился пассажирский самолет, который должен был приземлиться в России. По словам руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, причиной крушения стало то, что в самолет попали из российской системы ПВО.

Также "Комментарии" писали о том, какие лидеры Европы приедут к Путину на День победы в Москву 9 мая. По заявлениям Кремля, участие подтвердили 29 иностранных лидеров.