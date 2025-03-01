Саммит по Украине в Лондоне: почему страны Балтии уже "очень недовольны"

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Кравцев Сергей
Страны Балтии "очень недовольны" тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине. Латвия, Литва и Эстония были исключены. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".
Страны Балтии. Фото из открытых источников
Источник сообщил, что среди приглашенных были лидеры Норвегии, Финляндии, Швеции и Польши, отметив, что и Хельсинки, и Варшава публично исключили возможность предоставления войск для международных сил безопасности в Украине.
Источник сообщил, что страны Балтии "имеют план... но их не пригласили".
Также отмечается, что "все решения непосредственно влияют на нашу безопасность".
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта примет в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского и более десятка других европейских лидеров. Они обсудят гарантии безопасности, которые континент может предложить Киеву в случае прекращения огня с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".
Переговоры позволят Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону проинформировать своих европейских союзников о своих беседах в Вашингтоне на этой неделе с президентом Дональдом Трампом, в ходе которых они пытались убедить его пообещать военную "поддержку США, если Москва в будущем нарушит потенциальное мирное соглашение.
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