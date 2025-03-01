Саммит по Украине в Лондоне: почему страны Балтии уже "очень недовольны"

Страны Балтии "очень недовольны" тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине. Латвия, Литва и Эстония были исключены. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Страны Балтии. Фото из открытых источников

"Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров", — сказал источник.

Источник сообщил, что среди приглашенных были лидеры Норвегии, Финляндии, Швеции и Польши, отметив, что и Хельсинки, и Варшава публично исключили возможность предоставления войск для международных сил безопасности в Украине.

Источник сообщил, что страны Балтии "имеют план... но их не пригласили".

"Все три страны Балтии являются одними из самых больших сторонников Украины с точки зрения процента ВВП и предоставленных возможностей", — сказал источник.

Также отмечается, что "все решения непосредственно влияют на нашу безопасность".

"Как еще один пакт, чтобы разделить Европу или считать нас чем-то само собой разумеющимся. Позорно", — цитирует издание слова источника.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта примет в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского и более десятка других европейских лидеров. Они обсудят гарантии безопасности, которые континент может предложить Киеву в случае прекращения огня с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Переговоры позволят Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону проинформировать своих европейских союзников о своих беседах в Вашингтоне на этой неделе с президентом Дональдом Трампом, в ходе которых они пытались убедить его пообещать военную "поддержку США, если Москва в будущем нарушит потенциальное мирное соглашение.



