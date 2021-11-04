Саакашвили резко похудел – врач объясняет, почему это опасно

Личный врач сообщил о состоянии здоровья голодающего в тюрьме Михеила Саакашвили, пишет агентство Interfax.

Михеил Саакашвили - экс-президент Грузии - фото Facebook

Михеил Саакашвили, экс-президент Грузии и гражданин Украины, во время голодовки в тюрьме потерял почти 10% веса, утверждает Николоз Кипшидже, личный врач. Медицинский консилиум сравнил его состояние с результатами предыдущего осмотра, которое состоялось неделю назад. Ситуация усугубилась и случиться что-то опасное может в любую минуту.

В результате резкого снижения веса у Саакашвили возникает учащенное сердцебиение. Опасность связана с нехваткой питательных веществ из-за голодовки, которая длится уже больше месяца. В организм не поступают белки, углеводы, витамины, поэтому нарушается работа пищеварительной системы и работа организма в целом.

Врач говорит, что следующее совещание медиков состоится в пятницу 5 ноября.

В тюрьму города Рустави Михеил Саакашвили попал 1 октября. Мужчина тайно прибыл в Грузию, чтобы поддержать свою партию "Единое национальное движение". Прокуратура Тбилиси задержала его по обвинению в незаконном пересечении границы.

В общей сложности против экс-президента возбуждено четыре уголовных дела. Три из них связаны с пребыванием на посту президента, четвертая – относительно последнего незаконного появления в Грузии накануне выборов. Основные обвинения касаются подозрений в незаконных расходах бюджетных средств в своих интересах и нарушения в помиловании обвиняемых.

Саакашвили страдает от наследственной болезни – талассемии, как утверждает его личный врач. В результате у него нарушен синтез гемоглобина и снабжение организма кислородом. Более подробно об этом можно прочитать в одном из предыдущих материалов издания "Комментарии".





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