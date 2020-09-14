С сегодняшнего дня в Украине действует новое карантинное зонирование

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Таисия Ерохина
Сегодня, 14 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование в соответствии с показателями распространенности коронавируса. Об этом сообщает "Правительственный портал".
Жесткие ограничения будут действовать в 37 административных единицах, которые попали в "красную" зону:
- г. Чоп Закарпатской области;
- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш и Косовский, Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- г. Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- г. Дубно Ровенской области;
- г. Тернополь, Бережаны, Чертков и Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- г. Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- г. Канев Черкасской области;
- г. Черновцы и Герцеивський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий районы Черновицкой области;
- г. Нежин и Бобровицкий, Носовский районы Черниговской области.
Кроме того, в "оранжевую" зону вошли 86 населенных пунктов, а в "желтую" - 173.
В частности, к "оранжевым" попали Киев, Винница, Харьков, Сумы, Хмельницкий, Ужгород, Львов. Там должна быть запрещена работа хостелов, турбаз, в ночное время - развлекательных заведений и ресторанов, а также не проводиться плановые госпитализации в больницы. В спортзалах должны принимать не более одного посетителя на 10 кв. м, а массовые мероприятия проводить только с таким ограничением - один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
Среди "желтых" - Николаев, Луцк, Житомир, Одесса, Ровно, Купянск, Конотоп, Черкассы, Чернигов, Борисполь, Яремча. Там под запретом посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. Исключение составляют лишь учреждения, предоставляющие "кризисные" услуги.
Уточнить, к какой зоне относится ваш населенный пункт можно по ссылке .
Напомним, МОН пригрозило директорам школ за нарушение карантина штрафами и даже тюрьмой, если погибнет ребенок.
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