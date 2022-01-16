logo

BTC/USD

43262.07

ETH/USD

3348.01

LTC/USD

146.17

USD/UAH

28.13

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события С сегодняшнего дня печатная пресса должна издаваться на украинском языке
commentss НОВОСТИ Все новости

С сегодняшнего дня печатная пресса должна издаваться на украинском языке

Новация касается общегосударственных и региональных изданий

сегодня, 17:04
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

С 16 января в Украине начали действовать новые нормы закона о государственном языке — газеты и журналы, которые до сих пор выходили на русском, должны перейти на украинский или одновременно издаваться на двух языках. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Новация касается общегосударственных и региональных изданий, а местные СМИ (распространяются в пределах одной области) имеют переходный период к лету 2024 года. Выпуск печати на двух языках очень удорожает производство печатной печати, поэтому издания преимущественно отказываются от российской версии.

С сегодняшнего дня печатная пресса должна издаваться на украинском языке

Издания Украины - фото из открытых источников

В течение уходящей недели большинство изданий уже выдали свои первые номера на украинском заранее. Год назад действие языкового закона распространилось на телевидение, киноиндустрию, издание и продажи книг, экскурсионный бизнес и туризм. Различные статьи закона, принятого весной 2019 года, имеют переходный период и начинают поступать постепенно. Новые нормы языкового закона не распространяются на печатные СМИ, которые издаются исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском и других официальных языках Европейского Союза. Это не зависит от того, содержат они тексты на украинском языке или нет.

Напомним, президент Польши наложил вето на законопроект о СМИ, который, по словам критиков, имеет целью заглушить канал новостей, принадлежащий Discovery, критически относящийся к правительству, ссылаясь на беспокойство по поводу напряжения, которое закон создаст в отношениях с Вашингтоном. Этот шаг позволяет Польше, являющейся членом НАТО, обойти потенциальный конфликт с Соединенными Штатами при обострении напряженности в Восточной Европе из-за действий России на границе с Украиной. Решение означает, что проект, прошедший через парламент и поддержанный правящей националистической партией "Право и справедливость" (PiS), был заблокирован президентом.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/govuamova/photos/a.105652177897486/505767344552632/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!