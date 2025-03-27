С России готовятся снять еще одно ограничение: о чем идет речь

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в настоящее время прорабатывает этапы возвращения россиян на международные футбольные соревнования. Об этом пишет рейтинговое издание The Independent. По информации источников издания, некоторые чиновники хотели бы сделать это "уже завтра".

УЕФА. Фото: из открытых источников

"Некоторые считают, что страну вообще не следовало выгонять. Внутреннее давление растет", — отмечает издание.

Как напоминает издание, ФИФА и УЕФА исключили Россию после начала полномасштабной войны против Украины. Авторы публикации отмечают, что на такой шаг ФИФА и УЕФА могли бы и не пойти, если бы по крайней мере 12 европейских ассоциаций отказались проводить с ними матчи.

Отмечается, что обычно в подобных обстоятельствах, как утверждает один из источников, страна, отказывающаяся играть, подвергается большему риску отстранения. В этом случае УЕФА и ФИФА в конечном итоге должны были выбрать между исключением 12 команд или только одной. Это стало вопросом "сохранения целостности соревнования", поэтому Россия была по сути отстранена по техническим причинам.

При этом чиновники, которые занимаются футболом, ожидают, что сначала с позицией по возвращению России выступит Международный олимпийский комитет, а затем Международная федерация хоккея, что создаст волну поддержки для футбола.

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