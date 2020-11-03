С нового года украинцы смогут менять не только имя, но и отчество

В Украине со следующего года можно будет менять отчество, а не только фамилию или имя. Об этом стало известно в ходе заседания парламента 3 ноября.

Парламентарии поддержали проект закона №2450, который дополняет ст. 295 Гражданского кодекса Украины и ст. 149 Семейного кодекса Украины. Новые положения позволяют физическому лицу менять не только свою фамилию и имя, что уже предусмотрено действующим законодательством, но и отчество.

Так, при достижении 16 лет каждый имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество по своему усмотрению.

Тем, кому только 14 лет, требуется согласие родителей или опекунов.

Отмечается, что достаточно согласия одного из родителей, если другой:

— умер,

— объявлен умершим,

— признан безвестно отсутствующим,

— является ограниченно дееспособным или недееспособным,

— лишен родительских прав в отношении этого ребенка,

— сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении,

— сведения о муже как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.

Если один из родителей возражает против изменения, то спор решают орган опеки и попечительства или суд.

Закон вступает в силу с 1 января следующего года.

Ранее мы писали, как часто украинцы меняют и какие интересные выбирают имена.

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