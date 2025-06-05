С какой просьбой Папа Лев XIV обратился к Путину: в Ватикане раскрыли детали разговора

Папа Римский Лев XIV имел телефонный разговор с правителем России Владимиром Путиным. В ходе беседы понтифик призвал российского диктатора сделать шаг в пользу мира и диалога. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Vatican News.

Папа Лев XIV. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что телефонный разговор состоялся еще вчера днем. Он был первым с момента вступления Льва XIV на Святой престол. Собеседники сосредоточились, в частности, на войне в Украине, говорят в Ватикане.

При этом пресс-служба Святого Престола сразу не стала раскрывать детали разговора. И только сегодня директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни сообщил журналистам, что во время разговора речь шла о гуманитарной ситуации, вызванной войной.

"Папа обратился к России с призывом сделать шаг, который бы способствовал миру, подчеркнув важность диалога для создания положительных контактов между сторонами и поиска решений конфликта", — говорится в заявлении Ватикана.

Среди прочего Папа Лев XIV и президент Путин обсудили вопрос обмена пленными.

"Папа Лев вспомнил Патриарха Кирилла, поблагодарив его за поздравления, полученные в начале его понтификата, и отметил, как общие христианские ценности могут быть светом, который помогает искать мира, защищать жизнь и стремиться к настоящей религиозной свободе", — сообщил руководитель пресс-службы Ватикана.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Кремля Владимир Путин провел телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV. Темой разговора, конечно, была война, которую Путин начал в Украине. Свою версию разговора сообщили российские пропагандисты.



