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С какой просьбой Папа Лев XIV обратился к Путину: в Ватикане раскрыли детали разговора

Папа Лев XIV впервые поговорил по телефону с Путиным

сегодня, 15:30
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Кравцев Сергей

Папа Римский Лев XIV имел телефонный разговор с правителем России Владимиром Путиным. В ходе беседы понтифик призвал российского диктатора сделать шаг в пользу мира и диалога. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Vatican News.

С какой просьбой Папа Лев XIV обратился к Путину: в Ватикане раскрыли детали разговора

Папа Лев XIV. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что телефонный разговор состоялся еще вчера днем. Он был первым с момента вступления Льва XIV на Святой престол. Собеседники сосредоточились, в частности, на войне в Украине, говорят в Ватикане.

При этом пресс-служба Святого Престола сразу не стала раскрывать детали разговора. И только сегодня директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни сообщил журналистам, что во время разговора речь шла о гуманитарной ситуации, вызванной войной.

"Папа обратился к России с призывом сделать шаг, который бы способствовал миру, подчеркнув важность диалога для создания положительных контактов между сторонами и поиска решений конфликта", — говорится в заявлении Ватикана.

Среди прочего Папа Лев XIV и президент Путин обсудили вопрос обмена пленными.

"Папа Лев вспомнил Патриарха Кирилла, поблагодарив его за поздравления, полученные в начале его понтификата, и отметил, как общие христианские ценности могут быть светом, который помогает искать мира, защищать жизнь и стремиться к настоящей религиозной свободе", — сообщил руководитель пресс-службы Ватикана.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Кремля Владимир Путин провел телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV. Темой разговора, конечно, была война, которую Путин начал в Украине. Свою версию разговора сообщили российские пропагандисты. 




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Источник: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-06/pope-leo-xiv-phone-call-russian-president-vladimir-putin.html
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