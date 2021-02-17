С 22 февраля в Украине будут действовать новые правила карантина: что запрещается

С 22 февраля 2021 года на всей территории Украины будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности. Как сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, соответствующий проект постановления будет принят на сегодняшнем заседании правительства, 17 февраля. Об этом народный депутат написала в своем канале в Telegram.

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Так, с новой недели будут действовать такие запреты:

— пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;

— пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

— пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства с туристической целью;

— самовольный уход с места самоизоляции или обсервации;

— проведение массовых культурных мероприятий с наполненностью залов более 50% мест;

— работа ресторанов, кафе, баров с 24:00 7:00.

Напомним, Кабмин планирует продлить карантин и снова разделить Украину на зоны. Соответствующий проект документа находится на повестке дня заседания Кабинета министров 17 февраля. Так, Правительство Украины планирует продлить действие карантина на территории страны до 30 апреля 2021 года.

Как сообщалось ранее, вакцинация от коронавируса в Украине должна была начаться еще два дня назад. Однако это не произошло. В Минздраве рассказали, из-за чего произошла задержка. По данным главы Минздрава Максима Степанова, поставщики вакцины против коронавируса для Украины столкнулись с некоторыми техническими проблемами, но трудности оперативно решают. Уже сформированы мобильные бригады, которые будут вакцинировать, а также готовы списки людей, которых провакцинируют в первую очередь. Министр говорит, что до конца недели вакцинная кампания должна стартовать.

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