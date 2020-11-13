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С 2014 года паспорт Украины получили 52 тыс бывших российских подданых - ГМС

С 2014 года от российского гражданства в пользу паспорта Украины отказались 19 304 россиянина

сегодня, 20:50
Автор:

Дмитрий Симоненко

Общее количество иностранцев, изъявивших желание иммигрировать в нашу страну в текущем году достигло почти 9 тыс человек, треть из них – 2857 иммигрантов – это граждане России. Согласно информации, предоставленной Государственной миграционной службой Украины, за последние шесть лет Россию покинули почти 52 тыс жителей, отдав предпочтение проживанию в нашей стране. Статистика по иммиграции граждан РФ в Украину идет на уменьшение – в 2014 году эта цифра составила 15,5 тыс человек, постепенно сокращаясь. К 2019 году она достигла отметки в почти 4800 человек. Отмечается, что военный конфликт на востоке страны, а позже и карантинные ограничения, введенные в результате пандемии коронавируса замедлили процесс иммиграции.  

С 2014 года паспорт Украины получили 52 тыс бывших российских подданых - ГМС

В то же время, на протяжение указанного периода от российского гражданства в пользу паспорта Украины отказались 19 304 россиянина. Из них более 11,8 тыс человек стали гражданами Украины по праву территориального происхождения, то есть они сами либо их родственники родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории современной Украины.

Среди известных россиян, ставших украинцами, дочь российского либерального реформатора Егора Гайдара, Мария Гайдар. Она получила украинское гражданство в 2017 году, была советником президента Петра Порошенко на общественных началах. В конце 2016 года стал украинским гражданином и экс-депутат правительства РФ Денис Вороненков, погибший в столице Украины в результате заказного убийства. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Харьковском горсовете рассказали, будет ли присягать Кернес в Шарите.



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Источник: http://kontrakty.ua/article/165580
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