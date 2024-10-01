С 1 октября меняются тарифы на почте: детали

Новая Почта с 1 октября повышает свои тарифы: стоимость доставки вырастет в среднем на 10 грн.

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В то же время, некоторые услуги теперь станут бесплатными:

• возврат товара продавцу, если он не подошел;

• переадресация посылки, если она приехала не туда;

• переадресация посылки по городу;

• упаковка в пакеты 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг и конверт;

Повышение цен обусловлено удорожанием электроэнергии и топлива. Также это позволит улучшить качество обслуживания.

С 1 октября 2024 года национальный оператор почтовой связи – "Укрпочта" – изменяет стоимость знаков почтовой оплаты (почтовых марок, маркированных конвертов и карт). Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрпочта".

Стоимость знаков почтовой оплаты

Недавно "Укрпочта" сообщила пользователям услуг почтовой связи и филателистов о новом порядке продажи знаков почтовой оплаты.

"С 1 октября 2024 года, согласно изменениям Налогового кодекса Украины, знаки почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты и карты) будут продаваться с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20%", — уточнили в пресс-службе оператора.

В компании рассказали также о видах продукции и соответствии буквенного номинала почтовой марки тарифа на услуги почтовой связи/денежному эквиваленту:

U – пересылка внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов – 18,00 грн

F, M — пересылка внутреннего регистрируемого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов, простого письма без объявленной ценности массой более 50 граммов (до 250 граммов включительно) — 36,00 грн

A, G — пересылка почтовой карты массой до 20 граммов включая иностранные государства — 1,00$ США без НДС (по курсу Национального банка Украины 20% НДС)

N, W — пересылка неприоритетного письма массой до 50 граммов включая иностранные государства — 1,50$ США без НДС (по курсу НБУ 20% НДС)

P – доплатная марка – 5,00$ США (по курсу НБУ 20% НДС)

При этом стоимость конвертов разных форматов с маркой такова:

маркированный конверт форматов C6, DL с маркой U, V — 21,60 грн

маркированный конверт форматов C6, DL с маркой F — 39,60 грн

маркированный конверт формата C5 с маркой М – 40,80 грн