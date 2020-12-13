Рынок «Столичный» переоформили на нового владельца, чтобы не выполнять обязательства перед инвесторами

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Станислав Молчанов
Утром 12 декабря на фейсбук-странице рынка "Столичный" появилось сообщение о якобы начале рейдерской атаки на предприятии. А уже вечером того же дня новый владелец рынка, киевский предприниматель Евгений Горбач, подтвердил переход под его контроль 54% доли рынка.
рынок «Столичный» переоформили на нового владельца (фото из открытых источников)
Редакция издания "УНН" постаралась разобраться с происходящим вокруг рынка "Столичный" и что стоит за этими заявлениями.
Как известно, уже несколько месяцев существует конфликт между текущим бенефициаром предприятия Александром Стельмахом, которого СМИ также называют номинальным владельцем рынка в интересах Юрия Иванющенко, близкого соратника президента беглого Януковича и украинской-литовской компанией Stolitsa Group.
Stolitsa Group утверждает, что к началу 2020 года достигло соглашения о выкупе мажоритарной доли рынка у Александра Стельмаха, выдала соответствующий аванс, но продавец перестал выполнять свои обязательства. Иностранные инвесторы решили защищать свои права через юридические механизмы и уже 9 декабря появилась информация о вручении подозрения Стельмаха по статье "мошенничество".
Именно на этом этапе текущие владельцы рынка решили переоформить конфликтную долю на нового владельца, чтобы вывести из-под удара Стельмаха и избежать выполнения своих обязательств перед Stolitsa Group.
По информации источников, организатором схемы выступил Андрей Портнов, экс-заместитель главы Администрации президента во времена Януковича, который сегодня занимается снятием санкций из представителей предыдущего режима. Многие из них успешно вернулись в Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. Сейчас Портнов обеспечивает юридическое сопровождение по всем активам Юрия Иванющенко в Украине.
Именно по его инициативе 70% в ООО "Аграрный маркетинговый центр", которому принадлежит 77% в ООО "РСГП" Столичный" было переоформлено на Евгения Горбача — директора-подписанта в фирмах Ивана Гранцева и Евгения Веничука, близких соратников и бизнес-партнеров Андрея Портнова.
Что интересно, по данным журналиста проекта "Наши деньги" Юрия Николова, Веничук был среди близких к Портнова юристов, через которые осуществлялось финансирование предвыборной кампании Владимира Зеленского.
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Сергей.
сегодня, 20:01
Оформили тайком вчера, у черного нотариуса, который не работал, согласно сайта. Это обыкновенное мошенничество и грабеж, когда нотариус тупо переписывает право владения на другого человека с нарушением Закона. Правоохренители не выполняют свои функции и покрывают мошенников в Украине!