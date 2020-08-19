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Рынок "Столичний" сообщил о подготовке рейдерськой атаки на предприятие

Администрация рынка уже уведомила правоохранительные органы о возможном захвате предприятия

сегодня, 21:05
Автор:

Станислав Молчанов

Администрация рынка "Столичный" со ссылкой на достоверные источники заявила о подготовке рейдерского захвата предприятия. Как сообщили в администрации, неизвестные лица с помощью поддельных документов и при поддержке частных "охранных фирм" планируют в ближайшее время незаконно захватить контроль над предприятием.

В администрации подчеркнули, что на сегодня не существует никаких предпосылок, в том числе решений компетентных органов для смены руководства, участников и бенефициарных владельцев рынка "Столичный". 

Рынок "Столичний" сообщил о подготовке рейдерськой атаки на предприятие

Также на предприятии сообщили, что уже уведомили правоохранительные органы о возможных незаконных действиях третьих лиц относительно рынка "Столичный" и приняли все необходимые меры для предотвращения этого преступления.

По информации издания "Голос", за подготовкой захвата могут стоять учредители Stolitsa Group Владислава Молчанова и Раймондас Туменас.

По данным сайта “Наші гроші”, Владислава Молчанова является бизнес-партнёром депутата Киевсовета Дениса Москаля.

Кроме того Молчанова является гражданской женой экс-министра юстиции Крыма Сергея Коровченко, которого Офис генпрокурора подозревает в организации “референдума” в Крыму. По данным журналистов, в Киеве же супружеская чета может быть причастна к деятельности, направленной на незаконное завладение объектами недвижимости. В частности, их имена связывают с незаконной застройкой по улице Мичурина, 44 в Печерском районе Киева.


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