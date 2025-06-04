"Рыба Судного дня" выбросилась на берег: считается, что она предвещает катастрофу

На диком пляже Оушен-Бич в Тасмании австралийка Сибил Робертсон совершила неожиданное открытие. Во время прогулки она увидела огромную серебристую рыбу, выброшенную на берег. Это был селедочный король — редкая глубоководная рыба, вокруг которой существует много легенд из-за того, что она получила название "рыба Судного дня".

"Рыба Судного дня" в Австралии

Селедочный король может вырастать до восьми метров в длину и весить более 400 кг, однако рыбу редко встречают на поверхности. Она живет на глубине от 150 до 500 м, где их присутствие почти незаметно для людей. Поэтому появление этой гигантской рыбы на берегу вызвало восторг у местных.

"Это было что-то действительно необычное и странное. Я не предполагала, что это такое, но я знала, что это что-то особенное", — рассказывает Робертсон.

Ее фотографии рыбы быстро разошлись соцсетями, а ученые вскоре подтвердили, что она действительно натолкнулась на селедочного короля.

"Это феноменально крупные рыбы, но при этом очень ленивые. Они плавают вертикально и просто фильтруют планктон из воды", — объясняет профессор Невилл Барретт из Университета Тасмании.

Специалисты предполагают, что это первый задокументированный выброс сельдевого короля на побережье восточной Австралии, что делает случай еще более уникальным.

Селедочный король или "рыба Судного дня" в Австралии

Во многих культурах, в частности в Японии, Индонезии и на Филиппинах селедочного короля считают предвестником катастроф. По легендам, его появление у поверхности или на берегу якобы предвещает землетрясения, цунами или другие стихийные бедствия. Поэтому селедочный король имеет такие альтернативные названия, как "рыба Судного дня", "рыба судьбы" или "предсказатель катастроф".

Эти верования частично базируются на наблюдениях, ведь в 2011 году, накануне разрушительного цунами в Японии, несколько рыб выбросились на берег. Впрочем, ученые подчеркивают, что связь между появлением селедочных королей и сейсмической активностью не имеет подтвержденных доказательств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рыбак в Таиланде поймал карпа рекордных размеров.

Также "Комментарии" писали, что ученые установили время на часах Судного дня.