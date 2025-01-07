«Русский военный корабль, иди…!» отдыхает: теперь может появиться новая марка с цитатой Зеленского

Несмотря на снижение спроса, "Укрпочта" планирует выпустить новые марки, посвященные Мариуполю и ВСУ. А после недавнего интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману руководство "Укрпочты" задумалось над тем, не продлить ли серию "Русский военный корабль, иди… !" маркой "Будапештский меморандум – это х…я". Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Марка. Фото: из открытых источников

"Друзья, пока вы голосуете за лучшую марку Укрпочта в 2024 году, мы уже размышляем о первых выпусках 2025-го. А после интервью президента подумалось, не продлить ли серию "Русский военный корабль, иди… !" маркой "Будапештский меморандум – это х…я". Что скажете, будет популярной?", – написал гендиректор "Укрпочты".

Ранее в эфире телемарафона Игорь Смилянский отметил, что спрос на марки несколько снизился, хотя у нас в декабре была рекордная продажа марки, посвященной Александру Усику, его победе в бою.

"Мы выпустили ее еще до боя, а он победил. Поэтому наши марки могут предвидеть события. В этом году готовим необычные выпуски. И марки, посвященные Мариуполю, и марки, посвященные нашим Вооруженным Силам. Поэтому… да, спрос безусловно немного упал, но будем пытаться радовать украинцев и дальше марками", – отметил глава "Укрпочты".

Читайте на портале "Комментарии" — теперь получить украинский паспорт можно даже на другом конце света — и это реально Укрпочта запустила сервис доставки документов в 134 страны мира, и цена за услугу всего 6 долларов плюс 10 гривен НДС.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, отметив, что новый сервис призван сделать жизнь украинцев за границей проще.

"Теперь за несколько кликов можно оформить доставку паспорта в 134 страны мира. И еще по фиксированной адекватной цене — всего $6 10 грн НДС", — отметил он.



