«Русский военный корабль, иди…!» отдыхает: теперь может появиться новая марка с цитатой Зеленского

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Кравцев Сергей
Несмотря на снижение спроса, "Укрпочта" планирует выпустить новые марки, посвященные Мариуполю и ВСУ. А после недавнего интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману руководство "Укрпочты" задумалось над тем, не продлить ли серию "Русский военный корабль, иди… !" маркой "Будапештский меморандум – это х…я". Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
Марка. Фото: из открытых источников
Ранее в эфире телемарафона Игорь Смилянский отметил, что спрос на марки несколько снизился, хотя у нас в декабре была рекордная продажа марки, посвященной Александру Усику, его победе в бою.
Читайте на портале "Комментарии" — теперь получить украинский паспорт можно даже на другом конце света — и это реально Укрпочта запустила сервис доставки документов в 134 страны мира, и цена за услугу всего 6 долларов плюс 10 гривен НДС.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, отметив, что новый сервис призван сделать жизнь украинцев за границей проще.
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