"Русский мир" теряет главную святыню в Украине: о чем это говорит

Предстоятель ПЦУ Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января литургию по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ. О чем говорит это событие? Насколько значимо то, что главная святыня Украины возвращается под управление ПЦУ? В этих и других вопросах разбирались вместе с экспертами.

Киево-Печерськая Лавра. Фото: пресс-служба ПЦУ

Мало кто верил даже после событий 2014 года, что Русская православная Церковь во главе с патриархом Кириллом будет призывать к убийству украинцев

То, что ПЦУ возвращается в Киево-Печерскую лавру известный публицист, телеведущий, журналист Виталий Портников называет историческим событием, следствием других исторических событий.

"Во-первых, появления в Украине канонической церкви после того, как украинские верующие получили Томос от Вселенского Патриарха. Во-вторых, как это ни прискорбно констатировать, после большой войны, которую Россия начала против Украины. Именно во время этой войны стало очевидным, что у украинского государства, украинского народа должна быть своя церковь, свой язык, своя история, которые должны защищать свои вооруженные силы", – отметил журналист.

Виталий Портников напоминает, что в то время, когда Украине давался Томос о создании своей независимой церкви кое-кто насмешливо говорил "ато Путин нападет". Никто серьезно не верил в то, что украинское государство может стать ареной кровопролитной и долгой войны, что целью агрессора будет уничтожение этого государства и изгнание его жителей за границы, которые Кремль считает границами исторической России.

"Многие не верили даже после событий 2014 года, что Русская православная Церковь во главе с патриархом Кириллом будет призывать к убийству украинцев. После того, как было четко сказано, что у Русской православной церкви нет канонической территории в Украине, УПЦ МП продолжает оставаться в канонических взаимоотношениях с Русской православной Церковью, патриархом Кириллом. Ведь церковь – это не только административная связь, не только устав, это, прежде всего, каноничность. Церковь, которой руководит Митрополит Онуфрий, находится в прямой связи с РПЦ. То, что лавра возвращается под управление ВТО, говорит о восстановлении исторической справедливости. Киевская митрополия владела лаврой на протяжении многих веков, вдвое больше, чем Русская православная Церковь, захватившая контроль над монастырями лавры, так как всегда захватывали контроль российские политики и священники – ложью, подкупом, абсолютным далекими от христианства принципами", – отметил Портников.

Он отметил, что содержание РПЦ через УПЦ МП контроля над лаврой было подтверждением того, что "русский мир" торжествует на украинской земле и готовится к реваншу после войны. Теперь мы отдаем себе отчет в том, что этого не произойдет.

Мы начинаем освобождать наши святыни от Московской церкви

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отмечает, что является ненормальным, если представители Русской Православной Церкви, имеющие несколько иное маскировочное название, находятся в наших украинских святынях.

"Я лично делал депутатские запросы, обращения, инициировал петицию на сайте президента Украины, которая в рекордные сроки набрала необходимое количество голосов и была направлена президенту. Пока есть победа! Настоящий подарок на Новый год, Рождество 7 января. Так, по случаю Рождества Христова по юлианскому календарю настоятель Православной церкви Украины Эпифаний будет служить литургию в Успенском храме Киево-Печерской лавры", – отметил нардеп.

Алексей Гончаренко отмечает, что это произойдет впервые при независимой Украине. Таким шагом, отмечает политик, мы начинаем освобождать наши святыни от Московской церкви.

При этом депутат уточняет, что дело не в религии, а национальной безопасности Украины.

"Кстати, сегодня день, когда был передан Томос от Вселенского патриарха Варфоломея о создании Православной церкви Украины. Всех поздравляю с этим днем и сегодня констатируем, что та борьба, которую мы вели, дает свои результаты. Мы должны не останавливаться, есть принятие закона, который не только Киево-Печерскую лавру, а другие наши лавры вернет Православной Церкви Украине", – отметил Алексей Гончаренко.

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