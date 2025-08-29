Рубио объявил о закрытии USAID: шок для Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио в своем сообщении в соцсети Х сообщил о начале процесса ликвидации Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).

Ликвидация USAID

USAID на протяжении десятилетий являлся ключевым инструментом Вашингтона для оказания невоенной помощи странам мира. Агентство финансировало программы по развитию демократических институтов, гражданского общества, независимых медиа, поддерживало борьбу с коррупцией и защиту прав человека.

Особенно важна была деятельность USAID в Украине. С начала полномасштабного вторжения России агентство ввело ряд новых инициатив:

• снабжение передвижных котельных и дизель-генераторов,

• программы очистки питьевой воды,

• гранты для малых семейных бизнесов, в частности женских предприятий,

• поддержка уязвимых общин в самых сложных регионах.

Закрытие агентства означает серьезные изменения в системе международной помощи. Эксперты отмечают, что ликвидация USAID может ослабить возможности США влиять на демократические трансформации за границей и поддерживать партнеров в критических условиях.

Закон также вводит ряд новых понятий в правовое поле:

• "Война за Независимость Украины",

• "национальная память",

• "антиукраинская пропаганда".

Кроме этого, принятые положения предусматривают:

• гарантии деятельности Украинского института национальной памяти,

• установление четких правил переименования улиц и заведений с "заморозкой" их названий на 10 лет,

• восстановление механизма деколонизации, когда в случае бездействия местных советов решения могут принимать председатели общин или областные военные администрации,

• официальное признание знаков отличия УНР и УГВР государственными наградами.

