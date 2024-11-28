Рождество 25 декабря: будет ли выходной в этом году

Украинцы будут праздновать Рождество по новой дате — 25 декабря. В этом году среда станет днем, когда в домах будет звучать "Новая радость стала", но, к сожалению, для большинства это будет не выходной, а обычный рабочий день.

Рождество по новому календарю: как будут праздновать украинцы в 2024 году

Переход на новоюлианский календарь, который ввели Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь, начал действовать с 1 сентября 2023 года. Для многих украинцев это стало неожиданностью, но цель такого решения — унификация дат празднования с большинством христианских стран мира.

До войны 25 декабря было официальным выходным, однако в марте 2022 года, с началом полномасштабного вторжения, праздничные дни отменили из-за военного положения. Теперь этот день останется рабочим для большинства украинцев.

Однако есть нюанс: работодатели имеют право самостоятельно решать, предоставлять ли работникам выходной. Поэтому некоторые украинцы могут рассчитывать на дополнительный день отдыха, если это позволит их руководство.

Рождество — это не только дата в календаре, но и особые традиции, которые украинцы сохраняют несмотря на все обстоятельства. Перед праздником продолжается Филипповский пост, который начинается за 40 дней до Рождества. В это время верующие очищают душу молитвами и воздерживаются от мясных и молочных блюд.

Сам праздник сопровождается богатыми традициями: семьи собираются за столом с кутьей, компотом и двенадцатью постными блюдами, а затем посещают церковь, где звучит праздничная литургия. Не обходится и без любимого колядования — дети и взрослые поют песни, прославляя рождение Иисуса Христа, и получают за это подарки.