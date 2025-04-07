Стали известны шокирующие подробности состояния модели Ковальчук, найденной в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук, которую 19 марта обнаружили в больнице Дубая с переломами, уже прошла несколько сделок и продолжает восстановительный период. Хотя точные обстоятельства травмирования остаются невыясненными, новые детали ее исчезновения постепенно появляются.

Мария Ковальчук. Фото: 24 Канал

Недавно Мария очнулась, но пока не может говорить, поэтому все обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Анонимный источник, утверждающий, что находился в медицинском заведении во время ее госпитализации, рассказал пропагандистским СМИ, что вид Марии после происшествия наводил на мысль о жестоком избиении и издевательствах.

Однако эта информация пока не подтверждена официально. Мать Марии, Анна Ковальчук, отказывается от комментариев и заявляет, что даст больше информации только после завершения расследования полицией.

Анонимный свидетель отметил, что на теле девушки были синяки, не соответствующие версии о падении с высоты, о которой ранее сообщала полиция. Он предположил, что Мария могла быть на вечеринке у Porta Potty в ОАЭ, где ее могли избить и издеваться несколько дней.

"Полиция пытается скрыть следы. Мой друг, работающий в той же больнице, видел, что когда Марию привезли, ее рот был в "шоколаде", а зубы собраны, как в сумке 'Биркин'", — добавил инсайдер.

Семья Марии подозревает, что она могла попасть в сексуальное рабство. Ранее стало известно, что девушку обнаружили на обочине с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника. Она не выходила на связь 10 дней, после чего ее обнаружили в больнице без документов и телефона. Ковальчук уже перенес три операции.

Как уже писали "Комментарии", Украинская модель Мария Ковальчук, которая попала в больницу в Дубае из-за тяжелых травм после загадочного падения с высоты, пришла в себя после сложной операции. Хотя ее состояние стабильное, она еще не может говорить.