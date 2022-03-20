Российскую соцсеть "Вконтакте" сломали и опубликовали обращение к россиянам: подробности

Российская социальная сеть "ВКонтакте" сломана, а ее пользователи получили реальную информацию о вторжении РФ в Украину. Об этом сообщают сами пользователи социальной сети.

Российскую соцсеть сломали (фото из открытых источников)

В информации, которую прислали россиянам, говорится, что именно РФ начала военное вторжение на украинскую территорию, в то же время, государство-агрессор имеет немало проблем и в конечном итоге все закончится дефолтом.

Пользователей этой социальной сети призывают идти на протесты, пока война уже не пришла в их дом.

"Остановите войну сейчас, чтобы она не пришла к вам", — об этом идет речь в информации для граждан России.

Важно, что эта информация поступила в адрес 12 млн пользователей "ВКонтакте".

В Украине также отреагировали на взлом "ВКонтакте". Так политик Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале предложил в России вообще отключить Интернет.

"Пользователям "ВКонтакте" стали поступать такие сообщения. Предлагаю уже запретить на России интернет, а то здесь такого можно узнать, ужас", — отреагировал Гончаренко.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России запретили деятельность немецкой компании "Deutsche Welle" . Российская Федерация вводит санкции против германской медиакомпании "Deutsche Welle". В Москве закроют корреспондентский пункт DW и прекращают спутниковое и другое вещание медиакомпании на территории России, а всех сотрудников российского бюро лишат аккредитации. В тексте заявления говорится, что российские власти будут рассматривать вопрос, не выполняет ли медиакомпания "DW" в России функции "иностранного агента".

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