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Российскую балерину приговорили к 12 годам тюрьмы: что она сделала

Балерину из США приговорили в РФ к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

сегодня, 19:35
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Черновалова Кристина

В России суд приговорил Ксению Карелину, балерину из США, к 12 годам тюрьмы. По сообщению издания BILD, Ксения была осуждена за то, что перевела около 50 долларов украинскому фонду "Razom for Ukraine". Этот жест был расценен как государственная измена.

Российскую балерину приговорили к 12 годам тюрьмы: что она сделала

Балерину из США приговорили в РФ к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

Как это произошло                                         

Ксения Карелина, родилась в Свердловской области, но живет и работает в Лос-Анджелесе. В феврале 2024 года она приехала в Екатеринбург к родственникам и была задержана. Ксения хотела помочь Украине и отправила деньги на благотворительность из США.          

Суд рассматривал дело Ксении в закрытом режиме, несмотря на внимание мировых СМИ и критику от правозащитников. Ее адвокаты и близкие требовали справедливого суда и подчеркивали, что деньги были переведены на благое дело.              

Российскую балерину приговорили к 12 годам тюрьмы: что она сделала - фото 2                                      

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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18229
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