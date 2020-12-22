Российского актера внесли в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

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Владимир Лавский
Министерство культуры включило российского актера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Об этом сообщает официальный сайт министерства.
11 декабря в Министерство культуры пришло письмо от Службы безопасности о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова.
Соответствующим приказом от 21 декабря Минкульт включил российского актера в перечень.
Как ранее сообщали "Комментарии", украинская певица Ани Лорак получила российскую награду.
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