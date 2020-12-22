kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

23526.00

ETH/USD

628.11

LTC/USD

111.89

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Российского актера внесли в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Российского актера внесли в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Список персон нон-грата для въезда в Украину пополняется

сегодня, 16:27
Автор:

Владимир Лавский

Министерство культуры включило российского актера Алексея Гуськова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Об этом сообщает официальный сайт министерства. 

Российского актера внесли в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

11 декабря в Министерство культуры пришло письмо от Службы безопасности о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова.

Соответствующим приказом от 21 декабря Минкульт включил российского актера в перечень.

Как ранее сообщали "Комментарии", украинская певица Ани Лорак получила российскую награду. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mkip.gov.ua/news/4773.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ